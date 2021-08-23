РИАМО - 23 авг. В интернете появилось видео с места жесткой посадки самолета-амфибии на воду около подмосковной Коломны. Ролик опубликовало Федеральное агентство новостей.

На борту самолета, который совершил жесткую посадку на воду в районе села Черкизово, было два человека.

На видно заметно, что часть красно-белого самолета утонула. При этом под воду ушел его верх, а также одно из крыльев.

Оба пилота самолета выжили.

ЧП могло произойти из-за ошибки пилотирования. По факту жесткой посадки самолета прокуратура проводит проверку.