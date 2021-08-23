РИАМО - 23 авг. Во дворе дома 55 на Бирюлевской улице водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на 3-летнего мальчика, передвигавшегося на самокате по проезжей части, сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.

Ребенок находился в сопровождении мамы. Малыша госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

Родителям напоминают, что важно научить своих детей нормам безопасности. Нельзя допускать бесконтрольного передвижения ребенка по проезжей части во дворах.