РИАМО - 23 авг. В Музее Победы на Поклонной горе 22 августа состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с представителями Всероссийской политической партии «Единая Россия». Открывая встречу, глава государства поздравил всех граждан с Днем Государственного флага России и подчеркнул, что такие символы государства, как флаг и гимн, подтверждают суверенитет страны, ее самостоятельность и продолжение богатых традиций.

В мероприятии принял участие член центрального штаба Общероссийского народного фронта Денис Майданов. Он рассказал, что основной темой встречи стала подготовка к предстоящему съезду партии «Единая Россия».

«Обсуждали много важных вопросов, касающихся программы партии, ведь данная программа – это важный, основополагающий документ, который должен реагировать на то, что происходит в стране, в мире. Событий много, жизнь развивается достаточно быстро, ставит перед нами новые задачи, перед страной, перед людьми, ставит нас перед новыми вызовами, на которые мы должны ответить», – отметил Денис Майданов.

Он добавил, что было многое намечено в июне этого года на съезде партии – целый набор важных мероприятий в социальной сфере, в экономике, в поддержке семей.

«И, вспоминая об этом, сегодня проговорили то, где мы находимся на данный момент времени и что может являться наиболее актуальным, в каких направлениях необходимо принять соответствующие решения для достижения результата», – подчеркнул Майданов.

В мероприятии приняли участие глава Минобороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель штаба Объединенного народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева.