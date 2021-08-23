РИАМО - 23 авг. В городском округе Домодедово на территории индустриального парка «PNK парк Домодедово» построили и ввели в эксплуатацию универсальное здание площадью 92 тыс. кв. м. Благодаря этому было создано более 3 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Объект будут использовать как распределительный центр, производство или склад. Универсальное здание удалось построить за 8 месяцев благодаря сопровождению Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Это первый в стране проектный офис, задача которого - устранить административные барьеры и сократить срок реализации проектов строительства коммерческой недвижимости. Каждый проект ведет персональный менеджер.

По данному объекту застройщику ООО «Дельта» помогли оперативно получить градостроительный план и изменить вид разрешенного использования земельного участка. Оказана помощь в получении согласований в Роспотребнадзоре и Росавиации, сокращен срок выхода на стройку на 4 месяца.

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова подчеркнула, что завершение строительства объекта позволило создать более 3 тыс. рабочих мест.