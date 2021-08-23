РИАМО - 23 авг. Август – лучшее время для того, чтобы приобрести дыню. Ее можно употреблять в пищу как отдельный десерт или вместе с другими продуктами, но есть сочетания, которых стоит избегать, сообщила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова.

Ряд специалистов считает, что дыню можно употреблять только отдельно от других продуктов. Однако Белоусова с ними не согласна.

«В средиземноморских странах, особенно на побережье, существует классический рецепт: салат в дыне. Маленькая дыня выскребается, туда добавляются кусочки дыни, пармская ветчина или хамон, лук, иногда можно добавить авокадо», – рассказала Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.

Она вспомнила и о традициях Средней Азии, где дыню едят перед пловом или после обеда.

«Не стоит сочетать дыню разве что с большим количеством свежих овощей: от этого, скорее всего, будет расстройство кишечника», – уточнила эксперт.

Она добавила, что с этим плодом сочетаются и не все напитки.

«Дыня не очень «любит» большое количество холодной воды рядом с собой – могут возникнуть и урчание, и диарея. А небольшое количество горячего зеленого или черного чая с дыней вполне может «подружиться», – отметила врач-диетолог.

Кисломолочные продукты с дыней тоже употреблять не советуют, а вот если развести их по времени, ничего страшного не случится.

Белоусова посоветовала выбирать для еды плоды без пятен и те, что не проседают на ладони.

«Если вы не можете съесть дыню за один присест, то не убираете в пакет или пленку, а затягиваете фольгой, это универсальный антисептик. Тогда можно класть дыню в холодильник, но желательно съедать ее за 2-4 дня», – подытожила эксперт.