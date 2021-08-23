РИАМО - 23 авг. Завершается сооружение пересадки между «Проспектом Вернадского» Сокольнической линии и одноименной станцией Большого кольца, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Более чем наполовину выполнен демонтаж проемов в несущей стене, а готовность железобетонных конструкций составляет уже свыше 90%», - сказал Бочкарев.

Переход планируют запустить вместе со станцией Большой кольцевой линии. Монтаж конструкций парапетов, лестниц, стен и опорных балок завершен более чем на 80%.

«К настоящему моменту в рамках возведения конструкций лестничных маршей, служебных помещений и пассажирских зон пересадочной камеры осталось уложить 80 кубометров бетона из запланированных 430», - отметил Бочкарев.

На самой станции БКЛ подходят к концу работы по монтажу инженерных систем.

«В настоящее время завершается монтаж систем вентиляции, включая систему дымоудаления, осуществляется оснащение электрощитовых помещений, а также монтаж металлоконструкций для протяжки кабельной продукции», - сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Кроме того, на объекте выполняют архитектурно-отделочные работы. Их готовность также оценивается высоко, они близятся к завершению.

БКЛ – масштабный и знаковый проект для московской подземки. Его протяженность составит 70 км. БКЛ включит 31 станцию, 12 – уже доступны для пассажиров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул приоритетность Большого кольца перед рядом других транспортных проектов столицы. Он отметил, что крупнейшее метрокольцо мира уже создано более чем на 80%.

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