РИАМО - 23 авг. Специалисты подмосковного СК проводят проверку информации о том, что в специализированном доме престарелых Реутова обслуживающий персонал жестоко обращался с пенсионерами. Будут проведены опросы, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о жестокости появилась в СМИ. На видео, размещенном в интернете, запечатлены противоправные действия санитарок.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи побеседуют с сотрудниками и руководством пансионата, а также постояльцами учреждения.

По итогам проверки СК оценит действия санитарок и примет процессуальное решение.