РИАМО - 23 авг. В результате столкновения 4 автомобилей на Горьковском шоссе в Богородском округе погибли 2 человека и 3 получили травмы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Происшествие случилось на 47-м километре Горьковского шоссе в 5:40. На трассе столкнулись 2 грузовика Mercedes и Volvo и 2 легковых автомобиля Mercedes и Nissan.

Среди пострадавших 2 несовершеннолетних.

Ранее пресс-служба подмосковной Госавтоинспекции сообщала, что в этом году в Подмосковье отмечен значительный рост случаев детского дорожно-транспортного травматизма. Так, с начала текущего года произошло более 250 ДТП с участием детей, в которых 7 погибли и 280 получили телесные повреждения.