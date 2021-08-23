РИАМО - 23 авг. Представители экстренных служб работают в подмосковной Коломне на месте жесткой посадки самолета-амфибии на воду, сообщают «Известия».

Издание также опубликовало фото с места происшествия. На снимке видно небольшой самолет, который частично ушел под воду.

Инцидент произошел днем в понедельник в районе села Черкизово. Частный самолет-амфибия перевернулся во время посадки на Москву-реку. Оба пилота, которые находились на борту воздушного судна, выжили и добрались до берега вплавь. Госпитализация им не потребовалась.

К крушению самолета могла привести ошибка пилотирования. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

Видео с места крушения самолета‑амфибии под Коломной>>