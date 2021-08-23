РИАМО - 23 авг. Готовность новой поликлиники на 750 посещений в смену в микрорайонах 10-10А в Реутове оценивается в 80%, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Ежегодно большое внимание уделяется модернизации системы здравоохранения Реутова. Это открытие новых отделений, приобретение современного оборудования, ремонт действующих подразделений. Еще один долгожданный жителями объект – новая поликлиника в микрорайонах 10-10А, которую планируют ввести в эксплуатацию до конца 2021 года. С ее открытием терапевтической помощью будут охвачены все жители южной части города», – отметил депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

Новая поликлиника будет включать в себя амбулаторию, отделения первичной специальной помощи и медицинской профилактики, 13 кабинетов терапевтов, кабинеты кардиолога, хирурга, проктолога, онколога, уролога, хирургическое отделение и дневной стационар.

«Завершение строительства проводится в рамках государственной программы по возведению объектов социальной инфраструктуры. Новое 4-этажное здание будет передано министерству здравоохранения Московской области, которое закупит все необходимое оборудование в соответствии с современными стандартами. Сейчас на объекте задействовано более 100 строителей», – сказал глава Реутова Станислав Каторов.

Площадь нового 4-этажного здания поликлиники составит порядка 6 тыс. кв. м.