РИАМО - 23 авг. Госавтоинспекция Москвы инициировала проверку по факту размещенного в интернете видеоролика, на котором фотограф вел съемку из багажника движущегося автомобиля, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

Инцидент произошел на дублере Ленинградского проспекта.

Ранее в ряде СМИ были опубликованы кадры от очевидцев, на которых видно, как мужчина вел съемку из открытого багажника иномарки, которая ехала по дороге с высокой скоростью. Оператор снимал двигавшийся рядом мотоцикл.