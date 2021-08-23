РИАМО - 23 авг. Победители и призеры конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» смогут отправиться на экскурсии в разные города как России, так и Московской области, сообщил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

«У нас в этом году предусмотрена первая номинация – «Лучший отремонтированный подъезд». Управдома и жители поедут в Сочи, Казань, Тулу. Лучший подъезд, отремонтированный управляющими компаниями, это их категория, поедут на экскурсии в Коломну, Одинцово, Солнечногорск», — сказал Евгений Хромушин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Он добавил, участники экскурсий посетят в Солнечногорске парк Piligrim Porto. В Одинцове это будет парк «Патриот», усадьба Большие Вяземы и музей русского десерта.

В качестве приза зрительских симпатий предусмотрена экскурсия на киностудию «Мосфильм» и на площадку PANORAMA360, расположенную в «Москва-Сити». Важно отметить, что участники программы самостоятельно выбирали места для посещения.

В Подмосковье с 2017 года действует программа «Мой подъезд», в рамках которой участники конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» получают подарки.

Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями МКД, позволяя им самим выбрать колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил.

Оценить участников можно было по 5 номинациям: «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья с участием жителей», «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья», который делится на 3 группы — в домах низкой этажности, в домах средней этажности, в высотных домах, — и «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий».