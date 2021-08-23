РИАМО - 23 авг. Победители и призеры конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» смогут отправиться на экскурсии в разные города как России, так и Московской области, сообщил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.
Он добавил, участники экскурсий посетят в Солнечногорске парк Piligrim Porto. В Одинцове это будет парк «Патриот», усадьба Большие Вяземы и музей русского десерта.
В качестве приза зрительских симпатий предусмотрена экскурсия на киностудию «Мосфильм» и на площадку PANORAMA360, расположенную в «Москва-Сити». Важно отметить, что участники программы самостоятельно выбирали места для посещения.
В Подмосковье с 2017 года действует программа «Мой подъезд», в рамках которой участники конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» получают подарки.
Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями МКД, позволяя им самим выбрать колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил.
Оценить участников можно было по 5 номинациям: «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья с участием жителей», «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья», который делится на 3 группы — в домах низкой этажности, в домах средней этажности, в высотных домах, — и «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий».
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