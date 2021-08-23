РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 авг. Глава Люберец Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании в администрации призвал проконтролировать уборку остановок общественного транспорта в деревне Машково, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации округа Дмитрий Баранов отметил, что вопрос с содержанием остановок в деревне Машково не решен.

«Необходимо объехать данную территорию. Посмотреть, что там не так. Нужно закрыть этот вопрос», - сказал Ружицкий.

Баранов добавил, что на улицах Кирова и Смирновская заделали дыры в асфальте, а также привели в порядок контейнерные площадки. На Назаровской улице эвакуировали брошенный автомобиль.

В результате объезда также жители пожаловались на точки нелегальной торговли на улице Космонавтов у дома №32 и на улице Транспортной. В парке «Малаховское озеро» нужно опилить сухостой, а на берегу Ухтомского пруда - убрать мусор.