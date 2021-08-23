С 22 августа в силу вступил закон, согласно которому российские автомобилисты смогут приобрести страховой полис ОСАГО, не предъявляя диагностическую карту, то есть не подтверждая исправность транспортного средства. Вырастет ли стоимость страхового полиса из-за новых правил и к чему может привести оформление ОСАГО без ТО, обозреватель РИАМО узнал у экспертов.

Причины отделения ОСАГО от ТО

Закон о внесении поправок в документы, регулирующие работу сферы страхования, президент России Владимир Путин подписал еще 2 июля. Однако изменения в нормативные акты Центрального банка, связанные с законом, вступят в силу только 29 августа — с этого момента российские автомобилисты смогут покупать ОСАГО без предъявления диагностической карты.

При этом владельцам коммерческого транспорта — будь то легковой автомобиль, автобус или грузовое авто — для получения полиса ОСАГО все еще нужен техосмотр, а значит, послабления в законодательстве на них не распространяются.

К отделению ОСАГО от техосмотра в России привели сразу несколько факторов, отметил в беседе с РИАМО замдекана юридического факультета, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Венера Шайдуллина.

По словам эксперта, многие сервисы закрылись на фоне пандемии Covid-19, а к тем, что продолжили работу, существенно ужесточили законодательные требования в плане проведения техосмотров. Это стало одной из причин разделения ТО и ОСАГО.

«Хотелось бы также отметить статистику по ДТП: большинство аварий на дорогах происходят из-за нарушения ПДД, а не из-за технической неисправности в автомобиле. Поэтому наличие или отсутствие ТО особой роли для страхования не играет», — уверена Венера Шайдуллина.

В свою очередь руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов считает, что ТО к ОСАГО изначально привязали с целью заставить 85% автовладельцев, считающих техосмотр бессмысленной и бесполезной тратой времени и денег, проходить данную процедуру.

«Благодаря столь недальновидному решению и «систематическому закручиванию гаек» под угрозой оказалось функционирование рынка автострахования, ведь требования к прохождению ТО с течением времени настолько ужесточились, что 95% автомобилей у нас в стране никогда бы проверку не прошли из-за трещинок и сколов, которые на деле никак не влияют на безопасность дорожного движения», — объяснил Шкуматов.

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Технический осмотр не отменили полностью

Сайт мэра Москвы

Несмотря на все нововведения, прохождение техосмотра в целом остается процедурой, обязательной для российских автомобилистов. Как объясняют в пресс-службе автомобильной группы «Авилон», диагностическая карта по-прежнему является документом, подтверждающим техническую исправность автомобиля и дающим водителю право эксплуатировать машину на дорогах общего пользования.

«Если при аварии или каком-либо автомобильном происшествии выяснится, что у автомобиля нет диагностической карты, страховая компания, детально разбирая тот или иной случай, вправе отказать в выплате ущерба по причине нарушения автовладельцем требований эксплуатации транспортного средства», — пояснили в «Авилоне».

Руководитель юридической службы онлайн-сервиса по подбору страховых продуктов «Страховка.ру» Антон Алферов посоветовал водителям должным образом проходить технический осмотр, особенно если автомобиль старше четырех лет или его диагностическая карта не попадает под продление, — дело в том, что все диагностические карты, срок действия которых истекает в период с февраля по октябрь, ранее автоматически продлили как минимум на полгода.

Директор по коммуникациям группы компаний «Автодом» Анна Уткина напомнила, что в 2021 году личные автомобили младше четырех лет уже освободили от технического осмотра. Ранее от ТО освобождали машины, с момента выпуска которых прошло менее трех лет. Теперь же предусмотренная законом обязанность получить первую диагностическую карту сдвигается на год.

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Стоимость ОСАГО может вырасти

Как объясняет Анна Уткина, у ситуации с получением полиса ОСАГО без техосмотра есть свои подводные камни. Многие водители уже сегодня рассматривают частичную отмену ТО как возможность сэкономить при оформлении ОСАГО. Но экономия, вероятнее всего, будет мнимой.

«Во-первых, страховые компании вполне могут связать диагностическую карту с коэффициентом, понижающим конечную стоимость ОСАГО. Соответственно, выгода от игнорирования технического осмотра устремится к нулю», — объясняет Анна Уткина.

Во-вторых, по словам эксперта, зачастую в полисах ОСАГО и КАСКО уже указано, что будет в случае, если у автомобиля нет актуальной диагностической карты: обычно хозяин такого авто при наступлении страхового случая не получает никаких выплат. Поэтому необходимо внимательно читать договор и не игнорировать новые правила прохождения ТО.

Как говорит автоэксперт Игорь Моржаретто, теперь страховщикам стоило бы продумать введение неких поощрений, которые будут мягко склонять водителей к необходимости проходить ТО в срок. Например, водителям со свежим техосмотром можно предложить скидки при покупке полисов.

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К чему может привести оформление ОСАГО без ТО

Как говорит руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов Fit Service и автоюрист Алексей Поляков, после появления в России возможности оформлять ОСАГО без ТО в судах может вырасти количество исков к автовладельцам из-за отсутствия у их транспортных средств действующей диагностической карты или из-за того, что причиной ДТП стала техническая неисправность машины.

«Практически у каждого автомобиля есть та или иная неисправность, а доказать, горела или нет разбитая в ДТП фара, в какую сторону она светила, вообще невозможно. Так что страховщиков ждет экономия на выплатах, а автовладельцев — трудные времена», — считает собеседник РИАМО.

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Автоматический контроль ТО

Как говорит руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко, с марта 2022 года дорожные камеры видеонаблюдения будут сверять номера авто с содержащимися в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, чтобы выяснить, есть ли у транспортного средства диагностическая карта. Также система будет автоматически выставлять автовладельцам штрафы в размере 2000 рублей.

Помимо этого, есть вероятность, что сотрудники ГИБДД смогут проверять автомобилистов на предмет наличия у их машин техосмотра с помощью мобильного приложения. Оно уже сейчас есть в распоряжении ведомства и отслеживает незарегистрированные авто или их владельцев, лишенных водительских прав.