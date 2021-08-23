РИАМО - 23 авг. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковной Коломне, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Самолет-амфибия совершил жесткую посадку на воду в районе села Черкизово. На борту воздушного судна находились два человека, они не пострадали.

По результатам проверки решится вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

Как ранее отмечал источник в экстренных службах, небольшой частный самолет-амфибия перевернулся во время посадки на Москву-реку. К этому могла привести ошибка пилотирования.