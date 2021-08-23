РИАМО - 23 авг. Работы по благоустройству, связанные с укладкой асфальтового покрытия и плитки, должны быть завершены до наступления дождей, дал указание губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Чем дальше, тем больше мы видим дождей. Безусловно, они влияют на темп работ по благоустройству: тротуар, плитка, асфальт. Уважаемые коллеги, у нас на носу 1 сентября. Я уверен, мы его достойно организуем и проведем. А с масштабными работами нам нельзя уходить в позднеосенний сезон», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Ранее министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин сообщил, что во дворах жилых домов на территории Московской области с мая уже ликвидировано более 46 тыс. ям.

Полностью план по устранению ям во дворах уже выполнили в Краснознаменске, Ивантеевке, Дубне, Бронницах, Серебряных Прудах, Молодежном.

Более 700 дворов благоустроят в Подмосковье к октябрю>>