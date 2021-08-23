РИАМО - 23 авг. Два пилота находились на борту частного самолета-амфибии, который потерпел крушение в подмосковной Коломне. В результате происшествия пилоты не пострадали, сообщает ТАСС.
Небольшой самолет-амфибия перевернулся во время посадки на Москву-реку около села Черкизово. На борту находились два человека.
«На борту самолета были два пилота, их осмотрели медики скорой помощи, они не пострадали и не нуждаются в госпитализации», - сказал источник в экстренных службах.
Ранее он отмечал, что к крушению могла привести ошибка пилотирования.
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