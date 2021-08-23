РИАМО - 23 авг. За 5 лет в Подмосковье планируют заменить 276 устаревших аналоговых медицинских аппаратов на цифровые, сообщила в понедельник заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Сформировали программу на пять лет. <…> Всего замене подлежат 276 аппаратов. <…> Это 50-60 аппаратов в год», - сказала Светлана Стригункова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По ее словам, замене подлежат устаревшие аналоговые рентгены, маммографы и флюорографы. Новое оборудование позволит сократить время проведения исследований, ускорить прием пациентов, уменьшить затраты на расходные материалы. Больше всего аппаратов заменят в Балашихе, Люберцах, Химках и Раменском.

«Мы проанализировали все аппараты, которые у нас сейчас стоят в учреждениях. Из более чем 1 тысячи единиц у нас 421 единица - это аналоговые аппараты. И 60% - цифровые», - отметила Стригункова.