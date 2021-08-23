РИАМО - 23 авг. Благоустройство в сквере, парке и на ряде улиц в Звенигороде планируют завершить в сентябре, сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«В Звенигороде полным ходом идут преобразования, мы заканчиваем до 10 сентября сквер Саввы Сторожевского, центральный парк. Все это мы откроем с жителями 10, максимум 15 сентября. Также идет полномасштабная реконструкция улицы Московской, Фабричной», — сказал Андрей Иванов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Он уточнил, что там рабочие проводят замену пешеходных тротуаров и бордюрных камней, они также заменят урны, лавочки и обновят освещение. Эти работы власти муниципалитета рассчитывают завершить до конца сентября.

Также ведутся работы по ремонту асфальтового покрытия на территории Саввино-Сторожевского монастыря. Там прокладывают пешеходные зоны и оборудуют парковочные места.

Комплекс работ по благоустройству исторического центра Звенигорода завершат до конца 2021 года. В городе планируется обновить все места отдыха, популярные у жителей и туристов.