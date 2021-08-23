РИАМО - 23 авг. Эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова объяснила, что должно насторожить людей при использовании воды из-под крана. Некачественную воду выдает запах испорченных продуктов, а также следы ржавчины на бытовых приборах, сообщает агентство «Прайм».

О плохом состоянии воды свидетельствуют серые и черные пятна на вымытой посуде – они указывают на сероводород.

«По данным Роспотребнадзора, в 2020 году более 85% источников водоснабжения в России соответствуют санитарным нормам. Однако в регионах все чаще жалуются на «ржавую» воду из-под крана, ее неприятный запах и вкус», – рассказала Кулешова.

В качестве наиболее надежного способа проверки воды эксперт называет химический анализ. Он даст возможность установить состав воды и выявить компоненты, характерные для региона.

«По итогам проверки можно обезопасить себя от употребления «плохой» воды при помощи фильтра, характеристики которого будут зависеть от состава водопроводной воды, выявленного в процессе анализа», – заключила Кулешова.