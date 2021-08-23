РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 авг. Пенсионеры из Котельников в рамках проекта «Активное долголетие» посетили с экскурсией Коломну, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники проекта из Котельников отправились в Коломну. В программу входило посещение таких мест, как культурный центр «Дом Озерова» и Бобренев Богородице-Рождественский монастырь.

В культурном центре участники экскурсии посетили выставку «Абакумовские небеса» имени почтеного жителя Коломны Михаила Абакумова, который с душой изображал на холстах окрестности древнего города.