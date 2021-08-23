РИАМО - 23 авг. За прошедшую неделю жители Подмосковья в соцсетях стали чаще сообщать о темах, касающихся вывоза мусора и других вопросов ЖКХ, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«По дорогам и транспорту количество обращений не изменилось. Большинство сообщений связано с ремонтом дорог и тротуаров. Количество обращений по благоустройству также не изменилось», — сказала Анастасия Звягина на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она добавила, что число оперативно решаемых обращений жителей выросло на 50%. Среди них лидируют заявки, связанные с ремонтом детских и спортивных площадок. Также увеличилось на 8% количество обращений жителей по вопросам ЖКХ. Число обращений по вывозу мусора выросло на 19%.

Ранее Воробьев обращал внимание местных властей на то, что необходимо быть чуткими к запросам жителей.

«Нужно убедиться, что люди чувствуют перемены, понимают приоритеты нашей работы. Поэтому важна коммуникация, обратная связь. Мы стремимся нашу власть сделать чуткой», — подчеркивал губернатор.