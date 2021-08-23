РИАМО - 23 авг. Два человека, находившихся на борту упавшего в Коломне самолета-амфибии, выжили, сообщает ТАСС.

Небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение около села Черкизово при попытке сесть на Москву-реку.

«Очевидцы видели, что после падения самолета они (два человека - ред.) поплыли к берегу. Данных об их состоянии пока нет», - сказал источник в экстренных службах.

Ранее он отмечал, что крушение могло произойти из-за ошибки пилотирования.

Как сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, информация о крушении самолета проверяется.