РИАМО - 23 авг. Еще 2006 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве. Всего с начала пандемии в городе вылечились 1 429 919 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в Москве подтвердилось 1458 новых случаев заражения Covid-19, госпитализированы 447 человек. На аппаратах ИВЛ в больницах находится 321 человек.

В столице за сутки скончались 53 пациента с подтвержденной пневмонией и коронавирусом. Общее число жертв пандемии в Москве составляет 27 031 человек. Всего в городе было выявлено 1 556 282 случая инфицирования Covid-19.

Сделать прививку от коронавируса можно в одном из центров вакцинации на базе столичных поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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