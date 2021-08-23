РИАМО - 23 авг. Спортивные соревнования среди журналистских команд «Журналиада» прошли в Раменском округе Подмосковья. В них приняли участие 14 команд из разных округов региона, сообщает пресс-служба Союза журналистов Московской области.

Соревнования прошли 21 августа в деревне Вялки. «Журналиада» была организована Союзом журналистов Подмосковья и министерством физической культуры и спорта региона.

«Наш проект сегодня отмечает юбилей благодаря помощи руководителя центра патриотического воспитания молодежи Офицерского собрания Сергея Долгова. Здесь, в Вялках, нас радушно принимают, предоставляя все условия для проведения соревнований», — сказала на открытии соревнований председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова.

Председатель комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы Олег Жолобов пожелал участникам соревнований стойкости духа и упорства в достижении целей и в профессии, и в битве за кубки «Журналиады».

В соревнованиях приняли участие команды по 5 человек.

«Мне особенно запомнится, как на эстафете меня мои друзья по команде несли на носилках. Я впервые на таких соревнованиях, и здесь почувствовал атмосферу, которую могут создать только журналисты: все друг друга поддерживали, стремились помочь, подсказать», — рассказал 8-классник 4-й гимназии Алексей Мкртычян, который только что поступил в школу журналистики ДДТ «Созвездие».

пресс-служба Союза журналистов Московской области пресс-служба Союза журналистов Московской области пресс-служба Союза журналистов Московской области пресс-служба Союза журналистов Московской области 1 из 4

Участники также соревновались в скалолазании, в бросании мяча в баскетбольное кольцо, в эстафете, во время которой нужно было преодолеть дистанцию в тяжелом камуфляжном костюме.

«Это было весело, но я бежала, думая, как бы не подвести команду! Кажется, справилась, по крайней мере, мой сын похвалил», — отметила участница, председатель родительского комитета школы журналистики Марина Мкртычян.

Наталья Чернышова вручила приз химкинской команде как самой молодой, они получили диплом и подарки. Чернышова также поздравила победителей 8-го конкурса «Спортивное Подмосковье». В номинации «Лучший портретный очерк» победителем стала представительница Химок Елизавета Гринева. Она получила грамоту и планшет. Владимир Кузнецов в номинации «Лучший аналитический материал» получил награду за 2 место за статью «Физкультура и спорт — две стороны одной медали». Он — капитан команды «Полный вперед!» на протяжении всех 10 лет.

«Все 10 лет «Журналиады» химчане отправляют к нам самых молодых, смелых и дружных ребят», — подчеркнула Чернышова.

Чернышова также поздравила победителей 8-го конкурса «Спортивное Подмосковье». В номинации «Лучший портретный очерк» победителем стала представительница Химок Елизавета Гринева. Она получила грамоту и планшет. Владимир Кузнецов в номинации «Лучший аналитический материал» получил награду за 2 место за статью «Физкультура и спорт — две стороны одной медали». Он — капитан команды «Полный вперед!» на протяжении всех 10 лет.