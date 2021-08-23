РИАМО - 23 авг. В Подмосковье закупят два мобильных аппарата КТ для работы на территории Люберец и Одинцова, сообщила в понедельник заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Про тяжелое оборудование. Этот год - это 35 единиц. 10 КТ, из них 5 уже начали свою работу. 2 мобильных КТ мы приобретаем с учетом <…> необходимости КТ в той или иной точке Московской области», - сказала Светлана Стригункова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Стригункова отметила, что два передвижных аппарата КТ закрепят за территориями Люберец и Одинцова. Кроме того, из тяжелого оборудования в этом году закупят 7 аппаратов МРТ, 12 рентгенов, по 3 ангиографа и маммографа.

«В 2021 году всего на закупку медицинского оборудования было выделено 7,5 миллиардов рублей. И запланировано к приобретению более 5 тысяч единиц оборудования», - добавила Стригункова.