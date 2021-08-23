РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 авг. Городские улицы в подмосковных Люберцах на минувшей неделе убирали свыше 1,2 тыс. человек, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации старший аналитик управления благоустройства Ирина Шевченко.

«С 16 по 20 августа городские улицы и общественные территории убирали 130 единиц спецтехники и 1266 человек. Со дворов и общественных территорий вывезли 375 куб. м мусора. 18 августа в результате ветра с дождем было повалено 114 деревьев, 14 - на городских территориях, причинен ущерб 5 автомобилям», - сказала Шевченко.

Глава Люберец Владимир Ружицкий поручил как можно скорее распилить упавшие деревья, вывезти их и выкорчевать пни.

Шевченко добавила, что во дворах УК заделали 75 ям площадью более 510 кв. м. Также начаты работы по обустройству «народных троп». Общая площадь составляет более 3,6 тыс. кв. м. Работы завершили уже по 8 адресам.