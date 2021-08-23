РИАМО - 23 авг. Количество вызовов на единый номер спасения 112 от жителей и гостей Московской области за минувшую неделю составило более 220 тыс., сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».

За этот период поступило более 90 тыс. вызовов, которые требовали экстренного реагирования.

«Более 69% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 27% - полиции и ГИБДД, остальные 4% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», - сказали в пресс-службе.

Всего с начала 2021 года на номер 112 поступило более 7,6 млн обращений от жителей и гостей Подмосковья.

С начала эксплуатации системы-112 на территории региона – более 54,2 млн вызовов.