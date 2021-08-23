РИАМО - 23 авг. Модернизация системы здравоохранения - приоритетная задача правительства Подмосковья. В регионе будут и дальше повышать качество системы здравоохранения, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Эта тема актуальная, востребованная. <…> Здравоохранение для нас приоритет», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор отметил, что здоровье - это святое. Необходимо и дальше повышать качество системы здравоохранения в Подмосковье.

Ранее Воробьев сообщил, что в течение следующих трех лет в Подмосковье планируют провести модернизацию системы здравоохранения, в том числе заменить устаревшее оборудование. У жителей региона существует большой зарос на модернизацию системы здравоохранения.