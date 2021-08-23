РИАМО - 23 авг. Модернизация системы здравоохранения - приоритетная задача правительства Подмосковья. В регионе будут и дальше повышать качество системы здравоохранения, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор отметил, что здоровье - это святое. Необходимо и дальше повышать качество системы здравоохранения в Подмосковье.
Ранее Воробьев сообщил, что в течение следующих трех лет в Подмосковье планируют провести модернизацию системы здравоохранения, в том числе заменить устаревшее оборудование. У жителей региона существует большой зарос на модернизацию системы здравоохранения.
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