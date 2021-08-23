РИАМО - 23 авг. В Москве за минувшие сутки зафиксировали 1458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице с начала пандемии выявлено 1 556 282 случая инфицирования Covid-19, сообщает городской оперштаб.

В Москве продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах.

Эксперты ранее выяснили, что пандемия коронавируса заставила свыше 20% москвичей переехать в другие российские регионы. В основном из столицы перебирались в Московскую, Калужскую, Владимирскую и Тверскую области.

За сутки на территории России выявили 19 454 новых случая заражения Covid-19. Умерли 776 ранее заразившихся человек, побороть вирус смог 15 401 пациент.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 6 766 541 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 6 034 867 человек. Зафиксировано 176 820 летальных исходов.

Ранее центр имени Гамалеи сообщил о создании заготовки на основе новых штаммов коронавируса, их планируют использовать для обновления вакцины «Спутник V».

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>