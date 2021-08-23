РИАМО - 23 авг. Подозреваемых в похищении денег у Ольги Чкаловой, дочери легендарного летчика Валерия Чкалова, обнаружили в Республике Бурятия, их задержали и доставили в столицу, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

«Несколько месяцев назад в полицию обратилась внучка Ольги Валерьевны Чкаловой, которая сообщила, что с банковского счета ее 82-летней бабушки похищено свыше 23 млн рублей дистанционным способом», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция выяснила, что злоумышленники звонили потерпевшей в течение 2 недель. Все это время они от имени правоохранителей и службы безопасности кредитной организации убеждали женщину в том, что ее средства пытаются украсть. В итоге они убедили женщину перевести все деньги на страховочный счет, который на самом деле был счетом злоумышленников.

«По данному факту следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в отношении неизвестных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», - отметила Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены трое злоумышленников.

«В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - добавила Волк.

В настоящее время продолжается предварительное расследование.