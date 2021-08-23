РИАМО - 23 авг. Сотрудники МЧС проводят учения на Московской канатной дороге в Лужниках, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В рамках учений проводится эвакуация пассажиров канатной дороги. Никаких чрезвычайных ситуаций на канатной дороге нет.

Канатная дорога, соединившая два берега Москвы-реки, открылась в 2018 году. Всего на фуникулере насчитываются 33 закрытые кабины, в каждой из которых могут поместиться 8 человек.

Длина канатной дороги составляет 720 м. На маршруте расположены три станции: «Воробьевы горы», «Новая Лига» и «Лужники».