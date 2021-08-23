РИАМО - 23 авг. Полицейские УМВД России по г.о. Королев задержали 43-летнего уроженца ближнего зарубежья и 39-летнего жителя Подмосковья, подозреваемых в мошенничестве и подделке документов для завладения чужой жилплощадью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Один из злоумышленников в МФЦ округа предъявил подложный паспорт гражданина РФ и документы на оформление в его собственность комнаты в квартире дома по ул. Карла Либкнехта. Данную жилплощадь он якобы унаследовал после смерти родственника в 2015 году. При проверке документов работница МФЦ усомнилась в их подлинности и вызвала полицейских.

Прибывшие правоохранители задержали двоих мужчин, их доставили в отдел полиции.

Установлено, что задержанные приобрели в теневом сегменте интернета поддельное свидетельство о праве на наследство по завещанию, а также использовали ранее утерянный паспорт гражданина РФ, в который вклеили фотографию одного из них.

В отношении правонарушителей возбуждены уголовные дела. Одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – домашний арест.