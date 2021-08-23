РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 авг. Дольщики проблемного ЖК «Московский» подмосковного Подольска получат денежные компенсации, им необходимо обратиться в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области, сообщается на сайте фонда.

Наблюдательным советом фонда принимается решение о способе восстановления прав граждан-участников долевого строительства: выплата возмещения или решение о завершении строительства проблемного объекта и передача квартир. В случае, если наблюдательным советом принимается решение о выплате возмещения, участнику долевого строительства или его представителю необходимо обратится в фонд для составления заявления о выплате.

В настоящее время в перечне проблемных объектов, по которым жители могут обратиться за получением компенсации, числится ЖК «Московский» (ул. Садовая, д. 3, корп. 1А и корп. 1Б).

Также выплату получат и дольщики ЖК «Единый стандарт» (Одинцовский г. о.), ЖК «Шервудский лес» (Чехов) ЖК «Литвиново Сити» ( Щелково) ЖК «Малая Истра» (Истра) и других долгостроев.