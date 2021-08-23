РИАМО - 23 авг. Школьные линейки в честь Дня знаний в Подмосковье в 2021 году пройдут в очном режиме, на них будут соблюдать необходимые меры безопасности, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я попрошу всю нашу команду 1 сентября принять участие в линейках. Они пройдут на улицах. Я очень надеюсь, что погода будет приятная. И мы сможем соблюсти и все необходимые меры безопасности с точки зрения эпидемии, и будет у всех прекрасное настроение», - сказал Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Губернатор добавил, что на этой неделе перед началом учебного года планируется провести большое педагогическое собрание, совет, посвященный образованию, где будет обсуждаться использование современных технологий в образовании.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина сообщила, что в этом году родители смогут принять участие в линейках, но им будет необходимо соблюдать все предписанные меры безопасности.

В этом году в школу 1 сентября пойдут 985 тыс. школьников, 115 тыс. из них – первоклассники.

Космические траты и капризы детей: что раздражает родителей школьников перед 1 сентября>>