РИАМО - 23 авг. Школьные линейки в честь Дня знаний в Подмосковье в 2021 году пройдут в очном режиме, на них будут соблюдать необходимые меры безопасности, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор добавил, что на этой неделе перед началом учебного года планируется провести большое педагогическое собрание, совет, посвященный образованию, где будет обсуждаться использование современных технологий в образовании.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина сообщила, что в этом году родители смогут принять участие в линейках, но им будет необходимо соблюдать все предписанные меры безопасности.
В этом году в школу 1 сентября пойдут 985 тыс. школьников, 115 тыс. из них – первоклассники.
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