РИАМО - 23 авг. На улицах в Центральном, Южном и Западном административных округах столицы временно изменится схема движения транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 20 по 31 августа круглосуточно перекроют полностью боковой проезд Аминьевского шоссе», - говорится в сообщении.

На этом участке запланированы инженерные работы. Кроме того, ограничения движения в столице введут из-за проведения киносъемок.

27 августа ограничат проезд у дома №11 в Подколокольном переулке с 6:30 до 8:00, а также с 13:00 до 15:30 рядом с домом №43 в Староконюшенном переулке.

29 августа с 1:30 до 5:30 появятся перекрытия от корпуса 806 до корпуса 201 на Проектируемом проезде №5464. Водителей столицы просят заранее планировать маршруты своих поездок.