РИАМО - 23 авг. В автосервисе в столичном районе Коньково 8 человек устроили драку с применением неустановленного оружия. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба служба ГУ МВД России по г. Москве.

Информация о стрельбе по адресу: ул. Академика Капицы, 6 поступила в службу 02 днем 22 августа. Прибывшие на место полицейские обнаружили в подземном гараже автосервиса несколько человек с физическими повреждениями.

Среди них - мужчина 1992 года рождения с открытой раной поясницы, еще один мужчина 1992 года рождения с закрытым переломом 2-й пястной кисти правой руки со смещением, а также ушибами и ссадинами на голове, пострадавший 1979 года рождения с черепно-мозговой травмой, сотрясением и частичным повреждением связок голеностопного сустава.

Их доставили в медучреждения города, а после оказания медпомощи отпустили.

Кроме того, на месте задержали неработающих мужчин 1991 и 1980 годов рождения, их доставили в отделение.

Полиция выяснила, что неизвестный во время конфликта в автосервисе из хулиганских побуждений выстрелил в сторону одного из участников и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).