РИАМО - 23 авг. В рамках программы «Мой подъезд» в Подмосковье с 2016 года отремонтировали около 90 тыс. объектов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас 147 тыс. подъездов. <…> С 2016 года мы ведем программу, и за эти годы около 90 тыс. подъездов уже отремонтировали», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Губернатор добавил, что программа капитального ремонта подъездов остается востребованной среди жителей региона.

По губернаторской программе «Мой подъезд» управляющие компании ремонтируют входные группы многоквартирных домов, заменяют почтовые ящики, обновляют покрытие стен, потолков и лестничных пролетов. Также меняют клапаны мусоропроводов, освещение и напольное покрытие.