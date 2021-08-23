РИАМО - 23 авг. В течение следующих трех лет в Подмосковье планируют провести модернизацию системы здравоохранения, в том числе заменить устаревшее оборудование, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все то, что безнадежно устарело, <…> маммографы, рентгены, там, где нет КТ, МРТ, все это претерпит изменения причем в ближайшее время и в течение следующих трех лет», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор также отметил, что у жителей региона существует большой зарос на модернизацию системы здравоохранения. Этой теме уделяют особое внимание.

Ранее в пресс-службе Минздрава Подмосковья сообщали, что до конца 2021 года в Подмосковье планируют отремонтировать еще 40 медорганизаций в рамках программы текущего ремонта. Сейчас ремонт закончили в 13 медучреждениях.

В рамках второй части программы текущего ремонта работы проведут в медорганизациях Богородского, Орехово-Зуевского и Можайского округов, Жуковского, Шатуры, Подольска и Солнечногорска.