РИАМО - 23 авг. В течение следующих трех лет в Подмосковье планируют провести модернизацию системы здравоохранения, в том числе заменить устаревшее оборудование, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор также отметил, что у жителей региона существует большой зарос на модернизацию системы здравоохранения. Этой теме уделяют особое внимание.
Ранее в пресс-службе Минздрава Подмосковья сообщали, что до конца 2021 года в Подмосковье планируют отремонтировать еще 40 медорганизаций в рамках программы текущего ремонта. Сейчас ремонт закончили в 13 медучреждениях.
В рамках второй части программы текущего ремонта работы проведут в медорганизациях Богородского, Орехово-Зуевского и Можайского округов, Жуковского, Шатуры, Подольска и Солнечногорска.
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