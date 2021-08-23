РИАМО - 23 авг. В Подмосковье 1 сентября запустят 22 новые школы вместо 18 запланированных, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он поблагодарил ответственных лиц и глав округов за работу по этому направлению.

«Также на этой неделе у нас важное событие. Мы закладываем следующие 30 школ», - заявил Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Губернатор добавил, что образовательные учреждения построят к 2024 году. Он затронул и тему подготовки действующих школ к новому учебному году.

«У нас 115 тыс. первоклашек, 980 тыс. учеников. И все школы у нас готовы», - подчеркнул глава региона.

Новый учебный год в школах Подмосковья начнется в очном режиме>>