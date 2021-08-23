РИАМО - 23 авг. Свыше 100 добровольцев старшего возраста присоединились к онлайн-встречам и обучающим занятиям ресурсного центра «Мосволонтер» этим летом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Волонтеры обучались компьютерной грамотности, посещали занятия по йоге, а также узнавали о добровольческой деятельности.

Всего с начала года в 71 мероприятии центра «Мосволонтер» приняли участие 375 добровольцев старшего возраста. Например, на образовательных вебинарах участникам рассказывали о мотивации и здоровом образе жизни.

«Сообщество волонтеров старшего возраста объединяет неравнодушных москвичей, готовых поддерживать тех, кому нужна помощь. Добровольцы участвуют в жизни города: высаживают деревья, сортируют мусор, помогают во время крупных общегородских мероприятий. <...> Самые активные волонтеры также могут рассказать о своих проектах на конкурсе «Доброволец Москвы — 2021», — сказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Участники конкурса «Доброволец Москвы — 2021» расскажут о своей деятельности, встретятся с единомышленниками и обменяются с ними опытом. Кроме того, их ждет поддержка от городского комитета общественных связей и молодежной политики, «Мосволонтера» и партнеров конкурса.