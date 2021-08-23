РИАМО - 23 авг. В подмосковном парке «Патриот» проходит Международный военно-технический форум «Армия-2021». В текущем году в нем участвуют около 1,4 тыс. предприятий России и мира, пишет в понедельник газета «Известия».

Компании представят порядка 28 тыс. экспонатов, а Минобороны РФ покажет свыше 300 серийных образцов техники.

22 августа на площадке прошла научно-деловая программа. В понедельник состоится торжественное открытие форума и Международных армейских игр. На 24-25 августа запланирована встреча специалистов, а с 26 по 28 августа выставку смогут посетить все желающие.

Российское министерство обороны планирует заключить на форуме 45 госконтрактов на сумму порядка 500 млрд рублей. Глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что на выставке ожидаются делегации из 97 стран, 34 приедут под руководством глав военных ведомств.

В парке «Патриот» работает статическая выставка, а активную программу планируют проводить на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. Там представят свыше 230 образцов военной техники и вооружения.

Гостям и участникам форума покажут парный пилотаж истребителей Су-57, а также программу авиационных групп «Русские витязи», «Стрижи» и «Беркуты». Впервые в летную программу войдет пилотаж девушек-курсанток, сообщил замглавкома ВКС генерал-полковник Юрий Грехов.

Кроме того, на форуме можно будет увидеть морские новинки и беспилотники.