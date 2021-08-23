РИАМО - 23 авг. С 2016 года программа «НКО Лаб» предлагает авторам и участникам социально ориентированных проектов пройти профессиональное обучение. С начала 2021 года обучение завершили уже более 5 тыс. сотрудников НКО, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Программу курирует сеть коворкинг-центров НКО комитета. Участников знакомят с тонкостями правовых, финансовых и других аспектов работы НКО.

«Ежегодная аудитория «НКО Лаб» превышает 7 тыс. человек. Благодаря введению онлайн-формата количество участников выросло», – сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Обучение проводится в нескольких форматах. В одном случае слушатели проходят курсы повышения квалификации и получают соответствующее удостоверение установленного образца, в другом – 3-месячный онлайн-курс (сертификат) или участники программы могут посетить отдельный семинар, вебинар или мастер-класс.

Все занятия проводятся бесплатно.