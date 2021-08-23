РИАМО - 23 авг. В столице стартовал прием заявок на участие в VII Московском чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс-2021», сообщается на официальном сайте мэра города.

Чемпионат проводится среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Ожидается, что участие в «Абилимпикс-2021» примут около 2 тыс. специалистов, студентов и школьников в возрасте от 14 лет.

В этом году на чемпионате будет представлено семь новых направлений, в которых люди с инвалидностью работают наравне с другими специалистами. В число новых направлений вошли «Архитектор 1С», «Быстрое прототипирование», «Пиццайоло», «Сити-фермерство» и другие. Всего участники будут соревноваться в 81 профессиональной компетенции.

Отборочный этап «Абилимпикс-2021» проведут с 4 по 15 октября на 32 столичных площадках. Финальная часть чемпионата состоится 14 ноября на ВДНХ. Навыки участников конкурса смогут оценить работодатели, у которых будет возможность пригласить на работу новых специалистов.