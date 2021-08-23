РИАМО - 23 авг. Подмосковные полицейские начали проверку сообщений о жестоком обращении с пожилыми людьми в специализированном пансионате Реутова. По ее результатам будет принято решение о дальнейших действиях, сообщается на официальном сайте «МВД-Медиа».

Информацию о ненадлежащем уходе правоохранители получили в ходе мониторинга социальных сетей. В сообщениях были найдены видеоматериалы, подтверждающие произошедшее.

В настоящее время сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» выясняют личности людей, запечатленных на видео, а также устанавливают все обстоятельства случившегося.