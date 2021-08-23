РИАМО - 23 авг. В столице на Пятницком шоссе планируется возвести эстакаду. Она станет частью транспортно-пересадочного узла «Пятницкое шоссе», сообщается на сайте мэра Москвы.

«На базе станции метро «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии будет создан крупный транспортно-пересадочный узел», - сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что строители возведут эстакаду прямого хода по Пятницкому шоссе с боковыми проездами.

На объекте построят перроны для посадки и высадки пассажиров, отстойно-разворотную площадку и перехватывающую парковку на 114 мест.

Кроме того, территорию возле узла планируют благоустроить и озеленить.