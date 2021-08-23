РИАМО - 23 авг. Более 2 тыс. пар поженились в Москве за прошедшие три дня, в том числе в «красивую» дату 21.08.2021 и в День Государственного флага России. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Минувшие пятница, суббота и воскресенье стали рекордными по количеству свадеб в Москве за летний сезон.

Самой популярной датой сезона стало 21 августа, в этот день брак заключили более 1,1 тыс. пар. В День флага России, 22 августа, провели свыше 100 церемоний.

В пятницу и субботу, 20 и 21 августа, молодожены заключали брак в 29 популярных местах столицы. Кроме того, в ночь на 22 августа пары смогли пожениться на станции метро «Маяковская». Всего в эти выходные на необычных площадках поженились порядка 500 пар.