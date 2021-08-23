РИАМО - 23 авг. Впервые с 15 мая 2021 года цена биткоина переросла 50 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Федеральное агентство новостей.

На бирже Binance на 05:42 по московскому времени криптовалюта росла в цене более чем на 2,5%. Цена за биткоин перешла рубеж в 50 тыс. долларов. Но через некоторое время показатели снизились до 49,9-49,8 тыс. долларов.

На портале CoinMarketCap сообщается, что средняя цена за криптовалюту достигла отметки в 49 915 долларов, то есть подорожала на 2,33%. Для оценки данных портал использует информацию с 20 и более бирж.

Курс биткоина пережил падение в мае. Тогда он потерял треть от стоимости. Цена за криптовалюту снизилась с 57,7 тыс. до 37,3 тыс. долларов. Вторая половина июля сказалась на валюте положительно.

Исторический рекорд был поставлен в апреле, тогда биткоин можно было приобрести за 64,85 тыс. долларов.