РИАМО - 23 авг. К 1 сентября на дорогах Москвы появились более 8 тыс. знаков «Осторожно, дети!». Работы провели специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он пояснил, что знаки «Осторожно, дети!», нанесенные на проезжую часть, дублируют дорожный знак «Дети». Разметка предупреждает водителя, что в этом районе необходимо ехать с осторожностью, так как ребенок может появиться на дороге внезапно.
Знак «Осторожно, дети!» имеет сложную конфигурацию, поэтому наносится вручную. Для такой разметки используется холодный пластик. Он демонстрирует достаточную стойкость, не требует прогревания перед нанесением и не деформируется в процессе эксплуатации.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии