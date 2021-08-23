РИАМО - 23 авг. К 1 сентября на дорогах Москвы появились более 8 тыс. знаков «Осторожно, дети!». Работы провели специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов», - отметил Бирюков.

Он пояснил, что знаки «Осторожно, дети!», нанесенные на проезжую часть, дублируют дорожный знак «Дети». Разметка предупреждает водителя, что в этом районе необходимо ехать с осторожностью, так как ребенок может появиться на дороге внезапно.

Знак «Осторожно, дети!» имеет сложную конфигурацию, поэтому наносится вручную. Для такой разметки используется холодный пластик. Он демонстрирует достаточную стойкость, не требует прогревания перед нанесением и не деформируется в процессе эксплуатации.