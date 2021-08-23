РИАМО - 23 авг. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский оценил угрозу отключения России от SWIFT. По его словам, в настоящее время такой опасности нет, сообщает РИА Новости.
«Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается. Я думаю, что гипотетическое отключение – мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют», - заявил Биричевский.
Он отметил, что Россия приступила к созданию аналога SWIFT, но сроки выполнения этой работы пока назвать трудно.
Он добавил, что отсутствует даже целевой ориентир сроков завершения разработки аналога SWIFT. Не стоит, по словам эксперта, ожидать результатов ни через года, ни через два.
SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и платежей. С ней работают свыше 11 тыс. крупнейших организаций из всех стран мира. Отключение от нее часто называется одной из возможных санкций Запада в отношении России.
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