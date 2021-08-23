РИАМО - 23 авг. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский оценил угрозу отключения России от SWIFT. По его словам, в настоящее время такой опасности нет, сообщает РИА Новости.

«Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается. Я думаю, что гипотетическое отключение – мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют», - заявил Биричевский.

Он отметил, что Россия приступила к созданию аналога SWIFT, но сроки выполнения этой работы пока назвать трудно.

«Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно», - пояснил дипломат.

Он добавил, что отсутствует даже целевой ориентир сроков завершения разработки аналога SWIFT. Не стоит, по словам эксперта, ожидать результатов ни через года, ни через два.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и платежей. С ней работают свыше 11 тыс. крупнейших организаций из всех стран мира. Отключение от нее часто называется одной из возможных санкций Запада в отношении России.